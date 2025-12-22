Haberler

CHP'li Kara, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Depremzede Ailelerin Adalet Nöbetine Çağırdı

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin başlattığı 'Adalet Nöbeti'ni ziyaret etti. Aileler, deprem sanıklarının infaz indirimine karşı çıkarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u çağırdı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi!nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebiyle başlattıkları "Adalet Nöbeti"ni ziyaret ederek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ailelerin yanına gelmeye davet etti.

6 Şubat depremlerinde yakın kayıplarının oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. madde kapsamından muaf tutulma" talebiyle başlattıkları "Adalet Nöbeti", Meclis'in yanında bulunan Cemal Süreya Parkı'nda devam ediyor.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun "Adalet Nöbeti"ni ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, sürece ilişkin şöyle konuştu:

"Cemal Süreya Parkı'ndayız. Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen, adalet peşinde koşan, depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerle birlikteyiz. Dün Adalet Nöbeti'nin 1. günüydü. Bugün 2. günü. İşte yağmur yağıyor. Coğrafyayı siz de görüyorsunuz. İklim koşullarını herkes görüyor. Burada çok basit bazı isteklerimiz ve taleplerimiz var. Şuraya branda istiyoruz ki burada ne kadar süre kalacağımız meclisten çıkacak olan çözüme bağlı. Çünkü 27. maddede deprem suçlularına infaz indirimini asla kabul etmiyoruz ve bu madde kapsamı dışında tutulmasını istiyoruz. Yerler çamur çünkü yağmur yağıyor. Buralara palet dizilerek çamurdan korunmamızı sağlayabilirsiniz. Buradan Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Mecliste bir yasa görüşülürken dışarıda adalet bekleyen depremzede yurttaşlarımızla birlikteyiz. Sizi de buraya davet ediyoruz ki görün."

Kaynak: ANKA / Güncel
