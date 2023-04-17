- Depremin merkezinde ilk köy evleri bayramda teslim edilecek Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden kırsal mahalledeki 40 ev belirli bir seviyeye geldi Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden kırsal mahalledeki 40 ev belirli bir seviyeye gelirken,...

- Depremin merkezinde ilk köy evleri bayramda teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden kırsal mahalledeki 40 ev belirli bir seviyeye geldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden kırsal mahalledeki 40 ev belirli bir seviyeye gelirken, ilk bitenlerin bayram ile birlikte hak sahiplerine verilmeye başlanacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük zarar gören ilçelerden Türkoğlu ve kırsal mahallelerinde yaralar sarılması için çalışmalar sürüyor. Depremzede hak sahiplerinin faydalanması için köy evleri projesi çerçevesinde Türkoğlu'nun kırsalındaki Özbek Mahallesinde köy evlerinin inşası da hızla sürüyor. 40 hak sahibine teslim edilecek konutlar yükselmeye devam ederken müjdeli bir haber de geldi. Tamamlanan ilk evlerin ise Ramazan Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

Bir yıl içinde tüm konutları yapıp teslim edeceklerini ifade eden proje müdürü Mesut Suat Şahin, "Burada 40 tane hak sahibimizin konutunu yapıyoruz ve bayramın birinci gibi teslim etmeye başlayacağız. Her gün sayıyı çoğaltarak 1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayacağız. Bu köy haricinde 7 köyümüzde projemiz var. Şuanda 400 personel ile çalışıyoruz. 25 adet iş makinamız var ve bu rakamlar artıyor. Buradaki yapılan konutlar yöresel mimariye ve kültürel yapıya uygun şekilde malzeme tespiti yapılıyor. Evler yapılırken köy halkının faydalanacağı şekilde mutfak, yatak odası ve salonları da dizayn ediliyor" dedi.