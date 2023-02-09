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Depremin merkez üssüne kurulan çadır kent, havadan görüntülendi

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Depremin merkez üssüne kurulan çadır kent, havadan görüntülendi

TÜRKİYE'yi sarsan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, dronla havadan görüntülendi.

TÜRKİYE'yi sarsan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, dronla havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce bina yerle bir oldu, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşandığı kentte arama-kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. 4'üncü günde de depremzedeler, enkaz başlarında yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor. Bölgede depremzedeler için çadır kentler de kuruluyor. Kentte ilk olarak 12 Şubat Stadyumu'na çadır kent kuruldu. Depremzedelerin yerleşmeye başladığı çadır kent, dronla havadan görüntülendi.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

12 Şubat Stadyumu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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