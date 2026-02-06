Haberler

Hatay'da Depremin 3. Yıl Dönümünde Anma

Güncelleme:
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, felaketin 3'üncü yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Felaketin 3'üncü yıl dönümünde Hatay Deprem Şehitliği'nde yoğunluk oluştu. Yakınlarını kaybedenler, ziyaret ettikleri kabirlerde gözyaşı dökerken, sevdikleri için dua edip mezarların bakımını yaptı.

'ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ'

Depremde 2 ablasını, ablasının çocuklarını ve yakınlarıyla birlikte toplam 20 kişiyi kaybeden Semahir Diler, "Bir ablamın enkazına hiç ulaşamadık, kendisine hiçbir şekilde erişemedik. Ailecek enkaza gittiler. Diğer ablam da vefat etti, o köy mezarlığında yatıyor. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Ablamı, çocuklarını, kuzenlerimi kaybettim. Toplamda 20 kişiyi yitirdik. Acım hiç dinmiyor" diye konuştu.

Ablasını ve eniştesini kaybeden Ömer Urfalı ise "Ablam, eşi ve yeğenlerim hepsi gitti. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Herkes aynı acının içinde. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
