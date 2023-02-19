Depreme Malatya'da yakalandı tedavisi 4 gündür İstanbul'da devam ediyor

DEPREME Malatya'da kızıyla yaşadığı evde yakalanan 84 yaşındaki Medine Doğan, üzerine düşen duvar parçalarının altından kızının yardımıyla kurtuldu. Kol ve bacaklarından yaralanan Doğan'ın tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

Medine Doğan, depreme Malatya merkezde kızıyla birlikte yaşadığı 7 katlı binanın ilk katındaki dairede yakalandı. Kızı hayvanlara yem vermek için odadan çıkmak üzereyken sarsıntılar başladı. Sarsıntıların gücüyle duvar ve tavanlardan düşen parçalar Medine Doğan'ın üzerine düştü. Üstüne düşen yığınların altından kızı tarafından çekilerek kurtarılan Doğan, kollarından ve bacaklarından yaralandı. Yürümekte de zorlanan Doğan, kızının ve komşularının yardımıyla dışarı çıkabildi. Medine Doğan, evden sadece 20 sene önce vefat eden eşinin tespihini alabildi.

DEPREMDEN İKİ GÜN SONRA İSTANBUL'A GELDİLER

"HEPİMİZ DEPREMZEDEYİZ"

Medine Doğan'ın kızı Nurgül Maluşaklı ise Malatya'dan yanına gelen kız kardeşi Nurhayat ile birlikte nöbetleşe şekilde annesine bakıyor. Maluşaklı, "Annem benim yanımda kalıyor. Duygularım çok derin. Yani sözün bittiği yerdeyim. Anlatmakla bitmez. Bazen gelip bize 'Depremzede misiniz' diye soruyorlar. Bana göre Türkiye şu anda depremzede. Yani hepimiz depremdeyiz. Neden diyeceksiniz? Bu ülkede herkesin çocukları bir yerde, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum, İstanbul. Hepimiz şu anda depremzedeyiz. Benim ata ocağım gitti, baba ocağım gitti. Hayallerim gitti, çocukluğum gitti. Benim babamın mezarı orada, sahipsiz kaldı. Kardeşlerim dağıldı. her biri bir yana, ailem dağıldı. Yani biz şu anda sadece nefes alıyoruz. Biz gülemiyoruz. Biz yiyemiyoruz. Biz uyuyamıyoruz. ve ben buna inanıyorum ki, Türkiye aynı durumda. Türkiye depremzede, sadece orada yaşayanlar depremzede değil. Ben burada tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için bizleri geçtik, bizler yaşadık yaşayacağımız bütün acıları. Bundan sonra geleceğimiz için, evlatlarımız için Türkiye'miz için, doktorlarımız için, öğretmenlerimiz için, lütfen artık şu yapılara dikkatli olun. Sağlam yapı bırakın geleceğimize" diye konuştu.