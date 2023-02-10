Depremden etkilenen 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde büyük hasar alan 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi, üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Kararda şu ifadelere yer verildi;
"Anayasanın 119'uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9/2/2023 tarihli 61'inci Birleşiminde onaylanmıştır."
OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?
- Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.
- Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.
- Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.
- Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.
- Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.
- Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.
- Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.
- Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.