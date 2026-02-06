Haberler

Enkazdan çıkardığı bez bebeklerini anı olarak saklıyor
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde evi ve atölyesi yıkılan Seval Gücel, enkazdan çıkardığı bez bebekleri birer anı olarak saklıyor. Gücel, bu bebeklerin kendisi için önemli bir dönüm noktası temsil ettiğini ifade etti.

HATAY'da halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan Seval Gücel (55), 6 Şubat depremlerinde eviyle birlikte yıkılan atölyesinin enkazından çıkarılan bez bebeklerini anı olarak saklıyor. Gücel, "Normalde geçimimi bu bebeklerden sağlıyordum ancak artık enkazdan çıkardığım ürünleri, benim için çok önemli bir dönüm noktasını simgeledikleri için birer anı olarak saklıyorum" dedi.

Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde ilkokul yıllarında bez bebek yapmaya başlayan Seval Gücel, yıllar içinde kağıt hamurundan alçıya uzanan üretim sürecini halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak kursiyerlerle birlikte sürdürdü. Eviyle aynı yerde bulunan atölyesinde el emeği bebekler üreten Gücel'in bez bebekleri, 3 yıl önce 6 Şubat'ta meydana gelen yıkım sonucu enkaz altında kaldı. Enkazdan sağ çıkan Gücel, beton parçalarının arasından çıkardığı bez bebeklerini anı olarak saklamaya başladı. Gücel, "Normalde geçimimi bu bebeklerden sağlıyordum ancak artık enkazdan çıkardığım ürünleri, benim için çok önemli bir dönüm noktasını simgeledikleri için birer anı olarak saklıyorum. Yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Ben de bebeklerimle birlikte yaşamaya devam edeceğim. Herkesin hissettiği gibi süreç maalesef çok zor. İnşallah daha güzel günler olacağına inanıyorum ama bunun için biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

