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Adıyaman'da depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Kuyulu Köyü Camisi, yeniden inşa edilmesinin ardından düzenlenen programla ibadete açıldı. Açılışa Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Kuyulu Köyü Camisi, yeniden inşa edilmesinin ardından düzenlenen programla ibadete açıldı.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Şavlı, birlik, beraberlik, sabır ve şükrün önemine değindi.

Depremin ardından yeniden inşa edilen Kuyulu Köyü Camisi'nde vatandaşlar, uzun bir aranın ardından namaz kılmanın manevi sevincini yaşadı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı
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