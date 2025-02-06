Depremde Yıkılan Kilise Enkazında Anma Ayini

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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde, hayatını kaybedenler için ayin düzenlendi. Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya'nın yeniden inşası için umut dolu mesajlar verdi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

Orduluoğlu, konuşmasında, kalplerinde hüzün, gözlerinde umut olduğunu söyledi.

İlçenin yeniden yükseldiğini dile getiren Orduluoğlu, "Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle Antakya'yı inşa edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen ayinde bazı katılımcılar gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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