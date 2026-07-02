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Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava sürdü

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde 31 kişinin öldüğü Bulutlar Sitesi A ve B bloklarının yıkılmasına ilişkin davada 8 tutuksuz sanık yargılanıyor. Duruşma, eksik evrakların beklenmesi nedeniyle 23 Ekim'e ertelendi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan H.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık H.Ş. savunmasında, sanıklardan H.B. ile aynı okulda öğretmenlik yaptıklarını, H.B'nin kendisini kooperatifin kurucular kuruluna yazdığını, kendisinin binanın yapımına dahlinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelecek evrakların beklenmesine ve sunulan mazeretlerin kabulüne karar vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Olay

Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki Bulutlar Sitesi A ile B blokların depremde yıkılması nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ile M.H.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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