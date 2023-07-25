Depremde yamaçtan kopan kaya parçası evde hasara yol açtı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Adana'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası müstakil bir evde hasara yol açtı. Deprem, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana geldi ve Osmaniye'de de hissedildi. Gafarlı köyünde yaşayan Elif ve Ahmet Özerli çiftinin evi de kaya parçası nedeniyle zarar gördü. Elif Özerli, depreme uyandığını ve evin içinde büyük bir kaya parçası gördüğünü belirtirken, Ahmet Özerli ise evin kullanılmaz hale geldiğini ve durumdan çok üzgün olduğunu ifade etti.