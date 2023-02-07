Depremde yakınlarını kaybedenler valilik binasında protesto gösterisi düzenledi: Adıyaman sahipsiz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adıyaman'da da çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. 720 vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirde valilik binasına giden kalabalık bir grup, Vali Mahmut Çuhadar'a tepki göstererek "Adıyaman sahipsiz" şeklinde slogan attı.