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Depremde yakınlarını kaybedenler valilik binasında protesto gösterisi düzenledi: Adıyaman sahipsiz

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adıyaman'da da çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. 720 vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirde valilik binasına giden kalabalık bir grup, Vali Mahmut Çuhadar'a tepki göstererek "Adıyaman sahipsiz" şeklinde slogan attı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şehirle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında 720 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 400 vatandaşımızın da yaralandığı bilgisini paylaştı.

"ADIYAMAN SAHİPSİZ" ŞEKLİNDE SLOGAN ATTILAR

Adıyaman'daki depremde yakınlarını kaybedenler ise valilik binasında protesto gösterisi düzenledi. Yardım alamadıkları gerekçesiyle Vali Mahmut Çuhadar'a tepki gösteren çok sayıda vatandaş "Adıyaman sahipsiz" şeklinde slogan attı.

KALABALIĞIN SESİ KORİDORLARDA YANKILANDI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde valilik binasına giren kalabalığın merdivenlerde bekleyen valiye yönelik sloganlar attığı anlar yer aldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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