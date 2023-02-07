Depremde yakınlarını kaybedenler valilik binasında protesto gösterisi düzenledi: Adıyaman sahipsiz
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adıyaman'da da çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. 720 vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirde valilik binasına giden kalabalık bir grup, Vali Mahmut Çuhadar'a tepki göstererek "Adıyaman sahipsiz" şeklinde slogan attı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şehirle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında 720 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 400 vatandaşımızın da yaralandığı bilgisini paylaştı.
"ADIYAMAN SAHİPSİZ" ŞEKLİNDE SLOGAN ATTILAR
Adıyaman'daki depremde yakınlarını kaybedenler ise valilik binasında protesto gösterisi düzenledi. Yardım alamadıkları gerekçesiyle Vali Mahmut Çuhadar'a tepki gösteren çok sayıda vatandaş "Adıyaman sahipsiz" şeklinde slogan attı.
KALABALIĞIN SESİ KORİDORLARDA YANKILANDI
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde valilik binasına giren kalabalığın merdivenlerde bekleyen valiye yönelik sloganlar attığı anlar yer aldı.