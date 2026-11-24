GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren öğretmen Emine Polat'ın (25) mezarına öğrencisi tarafından karanfil ve not bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen İslahiye'de çeşitli okullarda görev yapan 39 öğretmen de hayatını kaybetti. Depremde, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evleri yıkılan İslahiye Pınarbaşı Ortaokulu Türkçe öğretmeni Emine Polat da yaşamını yitirdi. Öğrencisi Cemil Arpa, Öğretmenler Günü'nde Polat'ın mezarına duygusal not ve karanfil bıraktı. Kavanoz içinde bırakılan notta, "Emine Hocam, Öğretmenler Günü, sizin gününüz. Ama bu sefer siz yoksunuz, üzgünüz. Sizin Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Her zaman kalbimizdesin, seni çok seviyoruz Emine Hocam, canım hocam. Bize öğrettikleriniz için çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

'24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından Asri Mezarlık'taki öğretmenlerin mezarlarında temizlik yapılırken görülen karanfil ve kavanozdaki not, görevlileri duygulandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı