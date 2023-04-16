Depremde kiliseleri de yıkılan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı buruk geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, kiliseleri de yıkılan Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı buruk kutluyor.

Altınözü ilçesindeki Hataylı Hristiyanlar, deprem nedeniyle yıkılan Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi yerine ayin yapmak için geçici bir ibadethane inşa etti.

Paskalya Bayramı dolayısıyla soğan kabuğuyla kaynatıp renklendirdikleri yumurtaları tokuşturan Hristiyanlar, geçen yıl havai fişek ve eğlencelerle kutladıkları Paskalya Bayramı'nda bu sene sadece ayin gerçekleştirdi.

Ayinde İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

"Bu yıl eğlence olmayacak"

Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır kilisenin papazı olduğunu söyledi.

Hatay'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilendiğini ifade eden Papaz, şöyle konuştu:

"Kilisemizin bulunduğu Tokaçlı Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı, zarar gördü. Ancak en büyük üzüntümüz kilisemizi, mabedimizi kaybetmemiz oldu. Geçici olarak bir kilise hazırladık. Halkımızla birlikte bu kiliseyi kurduk. Asrın felaketinin verdiği acı nedeniyle bu yıl Paskalya Bayramı'nda sadece ayin yapıyoruz. Bu yıl eğlence olmayacak."

Papaz, depremde hasar gören Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'ne bir an önce yeniden kavuşmak istediklerini belirtti.

Hataylı Hristiyanlardan İbrahim Çilingir ise deprem nedeniyle Paskalya Bayramı'nı buruk karşıladıklarını anlatarak, her yıl Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nde yaptıkları ayini, depremde yıkılması nedeniyle aynı kilisede gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Çilingir, "Kilise yıkıldı. Bir burukluk var. Paskalya Bayramı'nda sadece ayin yapıyoruz. Bayram havası yok." ifadelerini kullandı.