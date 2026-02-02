Depremde iki çocuğunu kaybeden muhtar, 66 kişi anısına anıt yaptırdı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde iki çocuğunu kaybeden kırsal Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı, hayatını kaybeden 66 kişi anısına mahalle girişine anıt yaptırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki çocuğu ile yakınlarından toplam 12 kişiyi kaybeden Kaçakçı, mahalle sakinlerinin desteğiyle depremlerde yaşamını yitiren 66 kişinin fotoğraflarının yer aldığı bir anıt inşa ettirdi.

Kaçakçı, yaptığı açıklamada, depremde 16 yaşındaki oğlu Bilal ile 11 yaşındaki kızı Elif'i kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Mahalle olarak kendi imkanlarımızla mevlit de okuttuk. Burada 66 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Belki diğer mahallelere de örnek olur. Ölenler unutulmasın istedik."