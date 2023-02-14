Depremde Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da Yıkılan Bazı Binaların Aranan 3 Müteahhidi İstanbul'da Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yıkılan bazı binaların müteahhitleri Serpil Başar Yoloğlu, Osman Ekren ve Ebubekir Özbey İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yıkılan bazı binaların müteahhitleri Serpil Başar Yoloğlu, Osman Ekren ve Ebubekir Özbey İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bazı binalarla ilgili Malatya ve Şanlıurfa Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturmalar kapsamında bugün Malatya Onur İnşaat'ın ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi Osman Ekren İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta yıkılan Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey de bugün İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.