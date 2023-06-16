Depremde hayvanlarını kaybedenlere küçükbaş hayvan dağıtıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 3 bin 42 adet küçükbaş hayvan, depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım programına Kaymakam Osman Acar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da katıldı. Vatandaşlara, depremde ne kadar küçükbaş kaybettilerse o kadar hayvanın teslim edildiği belirtildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara 3 bin 42 adet küçükbaş dağıtıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 3 bin 42 adet küçükbaş hayvan, depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım programına Kaymakam Osman Acar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da katıldı. Vatandaşlara, depremde ne kadar küçükbaş kaybettilerse o kadar hayvanın teslim edildiği belirtildi.

Kaymakam Osman Acar da hayvanları sahiplerine tek tek teslim etti. Hayvanlarını teslim alan depremzede vatandaşlar, büyük bir mağduriyetlerinin giderildiğini belirterek katkısı olan herkese teşekkür etti. - HATAY