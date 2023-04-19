Depremde hayatını kaybeden turizm çalışanları için Edirne'de mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren turist rehberleri ve turizm çalışanları için Edirne'de mevlit programı düzenlendi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Eski Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Soytürk, AA muhabirine, Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlediklerini belirterek, "Depremlerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bunların arasında turizm çalışanları, turist rehberleri de vardı. Onlar için burada Mevlid-i Şerif icra edildi. Ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yaraları hızla sarmaya devam ediyoruz. Özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa tekrar turizm, kültür ve sanatla ayağa kalkacak." dedi.

Programa katılanlara mevlit şekeri dağıtıldı.