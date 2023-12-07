Depremde hayatını kaybeden öğrencinin ismi okul salonuna verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Sena Kaba'nın ismi, öğrenim gördüğü okula yapılan çok amaçlı salona verildi. Salonun açılışı, Kaba'nın babası Gazi İsmail Kaba ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Osmaniye'de yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Sena Kaba'nın (16) ismi, öğrenim gördüğü okula yaptırılan çok amaçlı salona verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de oturdukları binanın yıkılması sonucu Gazi İsmail Kaba, eşi Şenay ile çocukları Durmuş Ali, Özlem, Fatma Sena ve Furkan, enkaz altında kaldı. Gazi İsmail Kaba yaralı olarak kurtulurken, eşi ve 4 çocuğu yaşamını kaybetti. 10'uncu sınıf öğrencisi olan Fatma Sena Kaba'nın ismi, öğrenim gördüğü okulda yaptırılan çok amaçlı toplantı salonuna verildi. Salonun açılışı, Kaba'nın babası Gazi İsmail Kaba, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gazi İsmail Kaba, kızının isminin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.