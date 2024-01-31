Depremde hasar gören binadan ayrılan öğretim üyesi, sergi açtı

HATAY'daki depremde hasar gören binadaki evlerinden ayrılmak zorunda kalıp Mersin'e yerleşen Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Gönülay Çalımlı, yaşanan felaketi yağlı boyayla tuvaline yansıtarak 'ARAFTA' ismini verdiği kişisel resim sergisini açtı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Gönülay Çalımlı'nın 6 Şubat depremi anısına düzenlediği 'ARAFTA' isimli kişisel yağlı boya resim sergisi, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışını Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Mersin İl Kültür Müdürü Emel Gökbel yaptı. 24 parçadan oluşan 16 eserin yer aldığı sergiyi gezen sanatseverler duygulandı.

'ŞANSLIYDIK, HAYATTA KALDIK'

Depremin ardından ailesiyle Mersin'e yerleştiğini söyleyen Çalımlı, "Hayatımın en zor gecelerinden birisiydi. Ailemle birlikte evden zorla çıktık ama şanslıydık, hayatta kaldık. Öncelikle 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri saygıyla anmak ve unutmamak istiyorum. Eserleri yapmamdaki en büyük motivasyon, unutmama isteği oldu. Sanatçı olarak duygularımı anlatmak istiyordum. Evimin durumunu da komşularımın duvarlarını da resmettim. Zor zamanlardı. İnşallah bir daha böyle felaketi yaşamayız" dedi.

Sergi, 3 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.