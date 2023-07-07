Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Doğanşehir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı yapıların yıkımlara başlanılırken, ilçede 37 yıldır belediye hizmet binası olarak kullanılan ve depremlerde hasar alan üç katlı binanın da yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

İlçedeki ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerine belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi.