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Depremde Ailesini Kaybeden Güvenlik Görevlisi: 'Her Gün Yıl Dönümüm'

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Osmaniye'deki depremlerde eşi ve iki kızını kaybeden güvenlik görevlisi Yalçın Avşar, yaşadığı acının her gün taze olduğunu belirtti. Avşar, her gün karşısında yıkılan binayı gördüğünü ve depremin yıl dönümünün kendisi için her zaman geçerli olduğunu ifade etti.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlere nöbeti sırasında yakalanan güvenlik görevlisi Yalçın Avşar, eşi ve 2 kızı ile yakınlarını kaybettiği depremden kurtulduğuna sevinemiyor.

Devlet Demiryolları'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Avşar, 6 Şubat 2023'teki depremlere Toprakkale ilçesinde bulunan istasyondaki nöbeti sırasında yakalandı.

Depremin ardından eşi Vahide (51) ve kızları Esma Sultan (9) ile Meryem'i (15) telefonla arayan ve bir türlü ulaşamayan Avşar, ailesinin yaşadığı Esenevler Mahallesi'nde bulunan Bilge Sitesi'ne geldi.

Avşar, ailesi ve yakın akrabalarının oturduğu sitenin A blokunun yıkıldığını gördü.

Sitenin enkazından eşi, 2 kızı ve kuzeni de dahil 9 yakınının cansız bedeni çıkan Avşar, nöbeti sırasında yakalandığı depremden kurtulduğuna sevinemiyor.

"Bana her gün yıl dönümü"

Yalçın Avşar, AA muhabirine, yıkılan binanın karşısında bulunan tren istasyonunda çalıştığını, her gün ailesini kaybettiği binanın bulunduğu yeri gördüğünü söyledi.

Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ve hiç geçmeyeceğini vurgulayan Avşar, "Her gün onları yad ediyorum. Her gün içimiz acıyor." dedi.

Avşar, kaybettiklerinin acısının tarifinin olmadığını, zor da olsa geriye kalan oğlu için hayata tutunduğunu kaydetti.

Ailesini ve yakınlarını kaybettiği depremden kurtulduğuna sevinemediğini ifade eden Avşar, "Yıl dönümü diye bir şey yok bende. Bana her gün yıl dönümü çünkü ben her gün buradayım. O günü her gün yaşıyorum. Her gün 6 Şubat bana burada." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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