Haberler

Depremde Yıkılan Sami Bey Apartmanı Davası: Tayland'da Yakalanan Müteahhit Abdullah Aybaba Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba, Tayland'da gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edildi. İstanbul Havalimanı'nda SEGBİS ile mahkemeye bağlanan Aybaba tutuklandı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılarak 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba'nın, gözaltına alındığı Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na getirilen sanık Aybaba, SEGBİS aracılığıyla bağlandığı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Abdullah Aybaba ile kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DEPREMDEN BİR GÜN SONRA YURT DIŞINA ÇIKTI

Yargılama sürecinde, sanık Abdullah Aybaba'nın depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı ancak daha sonra yurda dönmediği tespit edildi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Abdullah Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından resmi işlemlerin tamamlanmasıyla sınır dışı edilerek bugün Türkiye'ye getirildi.

SANIK AYBABA TUTUKLANDI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na getirilen sanık Aybaba, SEGBİS aracılığıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı; akabinde tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

Stada geldikleri anda taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradılar
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü

Galatasaraylı futbolcular ölümden döndü
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov

Yıllarca unutulmayacak anlar!
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı