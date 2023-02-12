Deprem sonrası telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne önerdi? Akşener merak edilen soruyu yanıtladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neler önerdiği sorulan Akşener, "Çadırın içinde hem ısınma hem aydınlanma ve yemek pişirebilmek için tüp olması lazım. Doğalgazdan dolayı tüp doldurma meselesi de, doldurma tesisleri de yavaş çalışıyor. Dolum tesislerinin derhal harekete geçilmesi lazım geldiğini söyledik. Kendisi de talimat vereceğini söyledi" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, çok sayıda binanın yerle bir olduğu deprem nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

AKŞENER'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TELEFON

Türkiye'yi sarsan deprem haberinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak birtakım önerilerde bulunduğu ifade edilmişti.

"HEMEN TALİMAT VERECEĞİM DEDİ"

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem konusunda hangi öneride bulunduğuna ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'ın yönelttiği soruya şu yanıtı verdi; "Acil bir afet koordinasyon merkezi kurduk. Gelen bilgiler ışığında denildi ki, çok soğuk, çok acele, çadır… Ve çadırın içinde hem ısınma hem aydınlanma ve yemek pişirebilmek için tüp olması lazım. Ben sayın Erdoğan'ı aradım, kendisine ilettim. Doğalgazdan dolayı tüp doldurma meselesi de, doldurma tesisleri de yavaş çalışıyor. Dolum tesislerinin derhal harekete geçilmesi lazım geldiğini söyledik. Sahadan bazı bilgiler ilettik çadır gibi, şu gibi, bu gibi. Kendisi de dedi ki; 'Tamam talimat vereceğim.'"