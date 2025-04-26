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Deprem Sonrası İstanbul'da Vatandaşlar Parklarda Kalıyor

Deprem Sonrası İstanbul'da Vatandaşlar Parklarda Kalıyor
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar artçı sarsıntılardan korkarak parklarda ve açık alanlarda kalmayı sürdürüyor. Çadır kuran aileler, geceyi dışarıda geçiriyor.

İstanbul'da, 23 Nisan'da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda kalmaya devam ediyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, 3. günde de dışarıda kalmayı sürdürüyor.

Açık alanda kalmayı daha güvenli buldukları için Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kuran çok sayıda kişi, dün geceyi de burada geçirdi. Bazı vatandaşlar da araçlarında uyumayı tercih etti.

Millet bahçesinde kalan Hamza Engin, artçı sarsıntılar nedeniyle evde bulunmaktan çekindiklerini anlattı.

Engin, deprem sırasında binalarının hasar gördüğünü, bu nedenle endişe ettikleri için dışarıda kaldıklarını söyledi.

Artçı sarsıntıların devam etmesi halinde memlekete gitmeyi düşündüklerini dile getiren Engin, en çok çocuklar için endişelendiğini kaydetti.

"Geceler soğuk oluyor"

Ailesiyle birlikte millet bahçesinde çadırda kalan Fikret Kurt ise birkaç gün daha dışarda kalmayı planladıklarını söyledi.

Dünkü artçı sarsıntı nedeniyle eve geçmeyi askıya aldıklarını aktaran Murat Kurt, "Geceler soğuk oluyor. Sarsıntılar durursa eve geçmeyi düşünüyoruz ama 1-2 gün daha çadırda kalmayı uygun görüyoruz." diye konuştu.

Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da bazı vatandaşlar geceyi kurdukları çadırda geçirdi.

Çadırda kalan ailelerin çocukları ise parklardaki oyuncaklarda vakit geçirdi.

Deprem endişesi nedeniyle evlerinde kalmaya korkan vatandaşların yeşil alanlarda ve parklarda bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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