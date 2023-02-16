Deprem sırasında züccaciye dükkanındaki tabaklar yerinden bile oynamamıştı! O binanın müteahhidi konuştu

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir züccaciye dükkanının ve üstündeki binanın herhangi bir yara almaması hatta tabakların bile yerinden oynamaması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Binanın müteahhidi Akın Öncül canlı yayında yaptığı açıklamada, "İnşaat mühendisi ve mimarlarla birlikte çalışıyoruz. Bu bir ekip işi, demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre de önlemimizi alıyorduk" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta altındaki züccaciye dükkanındaki tabakların bile kırılmadığı binanın müteahhiti Akın Öncül açıklamalarda bulundu. Öncül, bazı binalarda hırsızlık yapan müteahhitlerin elde ettiği karın yüzde sadece 5 olduğu görüşüyle ilgili "Yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR AĞIR HASARLI BİR BİNAMIZ OLMADI"

Öncül, programda şunları söyledi; "Tüm milletimizin devletimizin başı sağ olsun. Biz projeye uyduk. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı. Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Biz firma olarak Kahramanmaraş'ta faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı. Sağlam bina derken biz yapılması gerekeni yaptık. Bu iş bir ekip işi. Tüm bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim.

"2014'TEN ÖNCE DENETİM SİSTEMİNİ BİZ KENDİMİZ DE YAPIYORDUK"

Bu iş bizim, inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz. 2014 yılında yapı denetim sistemi başladı. Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk.

"BİR İNŞAATIN EN ÖNEMLİSİ KABA İNŞAATIDIR"

Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır.

"İNŞALLAH HERKES KURALINA GÖRE YAPAR"

Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor." ifadelerini kullandı.