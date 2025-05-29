Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü Ziyaret Etti

Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında Tatar'a AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ'de konser düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Türk Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu yönetti. Konserde, Türk Tasavvuf Musikisi repertuvarından seçkin eserler seslendirildi.

Programa NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.