Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü - Haberler

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde gece yarısından sonra meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği Manyas ilçesinde geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte evlerine döndü.

Balıkesir'in Karesi ilçesi gece yarısından sonra art arda 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 01.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 45 dakika sonra, saat 01.58'de ilçe bu kez de 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Sarsıntı, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Çanakkale, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte Karesi ve bazı ilçelerde vatandaşlar dışarı çıktı.

Depreme uykuda yakalandığını söyleyen Hasan Demirtaş ise "Depremi hissettik, uyandık. La ilahe illallah dedik, tekrar yattık yerimize. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür" dedi.