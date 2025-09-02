Deprem Davasında Reddihakim Talebi Reddedildi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan müteahhit Hasan Alpargün'ün avukatının, mahkeme heyeti başkanına yönelik reddihakim talebi reddedildi.

Sanık vekilinin, 10 Temmuz'daki duruşmada Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının "tarafsızlığını yitirdiği" iddiasıyla yaptığı reddi hakim talebi, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinin görevlendirmesiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesinin yeni heyeti tarafından değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, avukatın belirttiği gerekçelerin, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hal niteliğinde olmadığını belirterek, talebin reddine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

İnceleme sonucunda talebi itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle reddeden 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Katılan vekilinin reddi hakim taleplerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen 'hakimin reddi veya çekinmesi' koşullarının bulunmadığı, bu nedenle katılan vekilinin reddihakim taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

Dava süreci

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı tekrar incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Yeniden görülen davanın 10 Temmuz'daki duruşmasında Alpargün'ün avukatı, 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının "tarafsızlığını yitirdiğini" öne sürerek reddi hakim talebinde bulunmuştu.