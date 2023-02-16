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Deprem bölgesinde alev topunun içinde kalan Bakan Koca büyük tehlike atlattı

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Deprem bölgesinde ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önünde durdukları korun patlaması ile büyük tehlike atlattı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde ateş başında ısınan sağlık personelini ziyaret ettiği esnada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte Bakan Koca ve yandakiler büyük korku yaşadı. O anlar kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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Olgun Kızıltepe
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Fahrettin Koca Güncel Haberler

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