DEPREM BÖLGESİ HATAY'DAN OSMANİYE'YE GETİRİLEN SOKAK KÖPEĞİNDEN 8,2 KİLOLUK KİTLE ALINDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde binaların yıkıldığı Hatay'dan getirilen boyun altında 8 kilo 200 gramlık kitle bulunan sokak köpeği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'nde ameliyat edildi. Köpeğin, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde, depremin vurduğu yerlerden biri olan Hatay'da, boynunun altındaki iri tümörle yaşamaya çalışan ve görüntüleri sosyal medyada ses getiren sokak köpeği, HAYTAP Tedavi Merkezi'ne alındı. Artvin'in Yusufeli Baraj Gölü'nde çalışma yapan HAYTAP Arama Kurtarma ekibinden biri, Hatay'da tümörlü gezen sokak köpeğinin bulunması için kente transfer edildi. 3 günlük arama çalışması sonucunda tümörlü köpeğe ulaşan ekip, Osmaniye'deki tedavi merkezine transferini sağladı. Yapılan ilk muayenede 3 büyük tümörü bulunan, aşırı parazite maruz kalmış ve karnında enfeksiyon bulunan sokak köpeğinin tedavisine başlandı. Kan değerleri operasyon şartlarına uygun görüldüğü dönemde 3 veteriner hekimin katılımıyla ameliyat edildi. Köpeğin boyun altındaki toplam 8 kilo 200 gramlık 5 ayrı tümör odağı, 4 saat süren başarılı bir operasyonla alındı. Hayati tehlikesi devam eden sokak köpeğinin, tedavi süreci bittikten sonra Nazilli Hayvan Haklar ve Doğa Koruma Derneği'nin barınağına götürüleceği kaydedildi.

Operasyona katılan veteriner Hekim Ali Laçinbala, daha önce hiç görmediği bir vaka ile karşı karşıya olduğunu belirterek, 'Ben bir veteriner hekim olarak en az 17 tümör operasyonuna girdim ve hepsi başarılı geçti ama hiç bu kadar büyüğünü ve ağırını görmemiştim. Tam soluk borusu ve yemek borusu üzerinde şekillenmiş olan toplamda 5 tane modülden oluşan büyük tümör parçasını başarılı bir operasyonla aldık. Köpeğimizin tedavisi yine merkezimizde diğer yaşam hakkı vermeye çalıştığımız canlarımızla birlikte vermeye çalışacağız dedi.