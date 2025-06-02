Depozito Yönetim Sistemi ile Geri Dönüşüm Bilinci Yaygınlaşıyor

Depozito Yönetim Sistemi ile Geri Dönüşüm Bilinci Yaygınlaşıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, By-ayınımı 'Önce Yeşil Gelecek' sloganıyla başlayan Depozito Yönetim Sistemi ve animasyon filmi ile çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılamayı hedefliyor. 2026 yılı itibarıyla sistemin tüm Türkiye'de uygulanması planlanıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında Depozito Yönetim Sistemi'yle geri dönüşümü anlatan Minik DOA'lar animasyon filmini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım" ifadelerini kullandı. Animasyon filminde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin geri dönüşümü, yapay zeka destekli 'minyatür işçiler' tekniği ile görselleştiriliyor. Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan 'Minik DOA' kahramanlarının geri dönüşüm dünyası masalsı bir dille anlatılıyor. Filmle, 'Yeterince var' sloganı da hatırlatılarak Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekiliyor.

DEPOZİTO SİSTEMİ TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın (TÜÇA) uygulayıcısı olduğu Depozito Yönetim Sistemi, 2019 yılında pilot ilçe olarak Ankara Kızılcahamam'da, il olarak ise Şubat 2025 itibarıyla Sakarya'da uygulamaya alındı. Başarıyla devam eden sistem sayesinde sadece Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürülüyor. Sakarya'da 1,5 ayda 100 ton atık cam toplandı. Pilot bölge uygulamaları kapsamında Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de kurulum çalışmaları başlatıldı. 2026 yılı başında tüm Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'nin uygulanması planlanıyor.

DOA UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu sistemle, DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA İade Makineleri'ne bırakılıyor. Ambalaj başı belirlenen tutar vatandaşların cep telefonlarına yükledikleri dijital cüzdan uygulamasında birikiyor. Böylece geri dönüşüm bilinci yaygınlaştırılırken vatandaş da kazanıyor. Uygulamada biriken tutar, anlaşmalı mağazalar, marketler ve restoranlarda QR okutularak kullanılıyor. Yine biriken bakiye, transfer yoluyla banka hesaplarına aktarılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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