Denizli ve Aydın'daki Orman Yangınında 4. Gün

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 4. günde de yangına 27 helikopter, 1 uçak, 151 arazöz ve 886 personel ile müdahale devam ediyor.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 4'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 4'üncü günde de 27 helikopter, 1 uçak, 151 arazöz, 10 iş makinası ve 886 personel ile alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
