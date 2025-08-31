Denizli ve Aydın'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 3'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.