Denizli ve Aydın'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. Yangına 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 3'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
