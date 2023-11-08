Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun konuğu oldu

Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik ve dernek üyeleri, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun konuğu oldu.

Pamukkale İlçesi'ndeki Allı Cami'de bulunan Denizli Müftülüğü İl Engelli Koordinatörlüğü'ndeki buluşmaya İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yanı sıra Dernek Başkanı Nesrin Akbeyik, dernek üyeleri ve aileleri ile müftülük görevlileri katıldı. Ziyarette dernek üyesi Merve Nur Bıyıkoğlu'nun Müftü Pamuklu'ya yazdığı şiir,Kabe maketi ve hediyeler takdim edildi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği birliktelikte konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Hafızelerimizi sosyal medyada izlemiştim. Beğenmiştim Allah-u Teala hafızlıklarını muhafaza etmeyi nasip etsin inşallah. Merve Nur kızımız bize yazdığı şiirinde de belirttiği gibi asıl engellilik gönüllerdeki engelliliktir. Engel diye bir şey yoktur yeter ki Allah'ını peygamberini tanıyıp sorumluluklarımızın bilincinde olduktan sonra engel diye bir şey yoktur. Engel bunu anlayamamaktır. Sizler bunun farkındasınız. Bunun güzel mükafatını da yaşamışsınız. Türkiye'de ilk defa Umreye gidilmiş, bu güzel bir heyecan. Diyanet İşleri Başkanlığımız gençlik kollarıyla da geçen sene başlattı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunlar güzel hatıralar. Kimsenin hayal edemedi, düşünemediği şeyleri şükürler olsun gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik ise,"2005 yılında kurulan bir derneğiz. 18 yaşındayız şu anda. Derneğimizi bir delikanlı bir genç kızımız gibi görüyoruz. Ayrıca derneğimizin adını Umut Gemisi koyduk. Bu gemiye binen bir daha inmiyor. Siz de bu vesileyle binmiş oldunuz. Biz cevherlerimizle birlikte kocaman bir aileyiz" diye konuştu. - DENİZLİ