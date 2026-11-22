Denizli Sarayköy'de 5 yaşındaki çocuk traktör altında öldü, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Ahmetli Mahallesi'ndeki bahçede traktörle çalışan sürücünün geri manevrası sırasında 5 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı, jandarma sürücüyü gözaltına aldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ahmetli Mahallesi'ndeki bahçede traktörle çalışan M.Ç'nin geri manevra yaptığı sırada yeğeni Ali Ç. (5) aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA