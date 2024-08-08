Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Güvenlik Görevlileriyle Arbede

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gazi Samet Gülistan hastasını ziyaret için gittiği hastanede, güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbede, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 4 özel güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. Ailesiyle hastanede yatan bir yakınını ziyaret etmek isteyen Samet Gülistan ile özel güvenlik görevlileri arasında saat konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden polis, Suriye'de gazi olan Gülistan ile güvenlik görevlilerini ayırdı. İki taraf da darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversite yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı, olaya karışan 4 güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.