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Denizli Pamukkale'deki Gökpınar Barajı'nda bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

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Denizli Pamukkale'deki Gökpınar Barajı'nda bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu. Su kıyısında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi; ekiplerce çıkarılan ceset otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Su kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerce denizden çıkarılan erkek cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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