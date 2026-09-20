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Denizli Pamukkale'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki çocuk yakalandı

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Denizli Pamukkale'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki çocuk yakalandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi sabaha karşı hayatını kaybederken, kaçan çocuk polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan uyruklu F.J. (15), tartıştığı Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla öldürdü. Kaçan F.J., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, küfürleşme sonucu kavgaya dönüştü. F.J. yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden ağır yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan F.J., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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