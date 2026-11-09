Denizli Pamukkale'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 1 kişi hastanede öldü

Denizli Pamukkale'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 1 kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün Deliktaş Mahallesi'nde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazada sürücüler yola savruldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Deliktaş Mahallesi'nde dün Ahmet Karaaslan'ın (19) kullandığı 20 APA 947 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaaslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.