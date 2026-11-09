Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Pamukkale'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 1 kişi hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün Deliktaş Mahallesi'nde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazada sürücüler yola savruldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Deliktaş Mahallesi'nde dün Ahmet Karaaslan'ın (19) kullandığı 20 APA 947 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaaslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Cenazesine sadece bir ünlü katıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama

Hakan'dan geleceğine dair heyecanlandıran mesaj
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi26

İşte 16 kişinin can verdiği patlamanın nedeni! Açıklama geldi
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten11

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Aziz Başkan bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

İki süper gücü birbirine düşüren yasak aşk
İzmit'te acı olay! Beden dersinde fenalaşan 5. sınıf öğrencisi kurtarılamadı

Beden dersinde fenalaşan Alper Teoman'dan kahreden haber