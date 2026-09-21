Denizli Pamukkale'de bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Deliktaş Mahallesi'nde dün Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla öldüren yabancı uyruklu F.J'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde Kavaklı'nın kendisine küfür ettiğini ileri sürerek tartışma yaşadıklarını ve bu sırada bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olay

Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen Kazım Kavaklı ile F.J. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada F.J, Kavaklı'yı bıçakla yaralamıştı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA