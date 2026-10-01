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Denizli Pamukkale'de baraj göletinde bulunan erkek cesedi Adli Tıp'a kaldırıldı

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Denizli Pamukkale'de baraj göletinde bulunan erkek cesedi Adli Tıp'a kaldırıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde su yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkarılan ve kimliği çıkmayan ceset, otopsi ile kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde meydana geldi. Gölet çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su yüzeyinde ceset olduğunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarşa bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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