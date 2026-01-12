Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceği belirtilen açıklamada, "Pazartesi günü, ilçemiz genelindeki kar yağışı ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma riski sebebiyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilerek okullarımız tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.