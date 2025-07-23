Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
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Çal ilçesindeki Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınında çıkan orman yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. 106 personel ve çeşitli araçlarla yangın söndürme çalışmaları sürmekte.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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