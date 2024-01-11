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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

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Yenicekent Mahallesi Kanalyolu mevkisinde kaçak kazı yapan M.P ve A.M, Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Üzerlerinde dedektör, sikkeler ve antik döneme ait madeni paraların bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Yenicekent Mahallesi Kanalyolu mevkisinde kaçak kazı yapan M.P ve A.M, Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Üzerlerinde dedektör, sikkeler ve antik döneme ait madeni paraların bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenicekent Denizli Buldan Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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