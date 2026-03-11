Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DERİNLİĞİ 5,24 KİLOMETRE

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.