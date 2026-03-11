Haberler

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,24 kilometre olarak belirlendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DERİNLİĞİ 5,24 KİLOMETRE

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
ABD'li senatörden 'kara harekatı' iddiası: Büyük endişe duyuyorum

Gizli toplantıdan çıkıp uykularını kaçıran iddiayı gündeme getirdi
İran'dan kıyamet senaryosu: Tarihin en büyük petrol krizi kapıda

İran'dan kıyamet senaryosu gibi sözler: Tarihin en büyük krizi kapıda
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İranlı kadın futbolcuların camdan yaptıkları işaret her şeyi anlatıyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Rusya'nın İsfahan'daki Başkonsolosluğu saldırılarda hasar gördü

İsfahan saldırısı Putin'i de çileden çıkardı
Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

İran savaşında tarafını çok tartışılacak sözlerle açıkladı