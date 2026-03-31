60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba

60 yaşındaki eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ringlere bir kez daha geri dönüyor. Son olarak 2024 yılında Jake Paul ile kozlarını paylaşan Mike Tyson, bu kez yenilgisi olmayan Floyd Mayweather ile karşılaşacak.

60 yaşındaki eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu ünlü boksör Mike Tyson, 19 yıl aradan sonra 2024 yılında ringlere geri dönmüştü. 

JAKE PAUL İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

İnternet ünlüsü ve profesyonel boksör Jake Paul ile karşı karşıya gelen Tyson, zorlu maçı kaybetmişti. Tartışmalı maç sonrası açıklamalarda bulunan Tyson "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, durum bağlı ama sanmıyorum" demişti. 

YENİ RAKİBİ YENİLMEZ MAYWEATHER

Mike Tyson'ın yeniden ringlere döneceği ve gösteri maçında ünlü boksör Floyd Mayweather ile karşı karşıya geleceği belirtildi. Maçın resmen onaylandığı ancak şu an için tarihinin belli olmadığı ifade edildi. 5 farklı sıklette dünya şampiyonluğu olan büyük isim Floyd Mayweather, 4 büyük federasyonda (WBC, WBA, IBF, WBO) kemer kazandı. Mayweather, çıktığı 50 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi. 

