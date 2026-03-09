Haberler

Denizli Buldan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

(ANKARA) - AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.02'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

