Denizli Buldan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.02'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA