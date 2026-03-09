Denizli Buldan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.02'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: ANKA