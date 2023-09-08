Denizli Jasat'tan 'Genel Temizlik' operasyonu: 10 tutuklama

345 suç kayıtları bulunan 14 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutukladı

DENİZLİ - Denizli'de son 1 ayda meydana gelen 7 hırsızlık olayının failleri, JASAT dedektiflerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla yakalandı. 'Genel Temizlik' adı verilen operasyonda gözaltına alınan ve 345 suç kayıtları ortaya çıkan 14 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutukladı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas, Honaz ve Çal ilçelerinde son 1 ay içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ev ve iş yerlerinde meydana gelen 7 hırsızlık olayını gerçekleştiren faillerin peşine düşen jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), tespit edilen 14 şüpheliyi Denizli'nin Honaz, Çal ve Tavas ilçeleri ile Manisa ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Genel Temizlik' adlı operasyonla yakaladı.

345 suç kayıtları ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden Çal ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan Mustafa O.'nun76, Hüdai K.'nın7, Honaz ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan Kemal E.'nin39, Bilal U.'nun 49, Çal ilçesinde iş yerinden hırsızlık suçuna karışan Koray G.'nin 2, Eraycan G.'nin 4, Tavas ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan Mehmet Ö.'nün 6, Muammer Y.'nin 5, Çal ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan Cihan A.'nın 31, Engin A.'nın 31, Mert V.'nin 17, Tayfun A.'nın 36, Honaz ilçesinde iş yerinden hırsızlık Mustafa K. 24 adet v Turgut K.'nın da 18 olmak üzere 14 şüphelini 345 suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

İfade işlemlerinin ardından adli sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.