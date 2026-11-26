Denizli Honaz'da kamyon lastiğinin çarptığı işçi 4 gün sonra hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Denizli Honaz'da lastikçide çalışan işçi, 4 gün önce jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin fırlayarak çarpması sonucu yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 4 gün önce lastikçide çalışan Neşet Avcı (42), jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin fırlayarak çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Avcı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Neşet Avcı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA